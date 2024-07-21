مقتل 16 شخصا جراء حادث سير في بوليفيا

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قتل 16 شخصا وأصيب 14 آخرون يوم السبت في حادث مروري على طريق دولي يربط بوليفيا بتشيلي، بحسب ما أفادت به الشرطة البوليفية.

وكانت شاحنة بضائع عائدة إلى بوليفيا من حدود البلاد مع تشيلي اصطدمت بحافلة ركاب كانت متجهة إلى منطقة أريكا في تشيلي، وفقا لتقارير محلية.

وجرى نقل المصابين، وهم سبع نساء وسبعة رجال، إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وأظهرت التقارير الأولية أن سائق الشاحنة ذات الحمولة الكبيرة عبر إلى المسار المعاكس واصطدم بمقدمة مركبته في مقدمة الحافلة.

وتوفي سائقا المركبتين في الحادث.

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.