محافظ أسوان: زيادة وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات المشتركة مع الشركة الوطنية

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات المشتركة بين المحافظة والشركة الوطنية للمقاولات، وذلك بحضور اللواء علاء خضر، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع، شدد إسماعيل كمال على زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم، ليتم إنهاء الأعمال بنهاية أغسطس المقبل، ليصبح كورنيش أسوان لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راقٍ ونموذجي، تواكب رؤية المحافظة للنهوض بقطاع السياحة، ولتكون بذلك عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية في أبهى صورها بشكل حضاري مشرف، وجاهزة لاستقبال ضيوفها وزائريها. كما كلف بالتوازي بتكثيف الأعمال الجارية بموقف الكفور بكوم أمبو لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت لتحقيق العوائد الإيجابية منه على الوجه الأكمل.