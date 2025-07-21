تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من يوليو

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 2ر2 % في أول 20 يوما من شهر يوليو الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 1ر36 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 يوليو، مقارنة بـ 9ر36 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الجنوبية.

وانخفضت الواردات بنسبة 3ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر35 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 500 مليون دولار أمريكي.