 تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من يوليو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من يوليو


نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 6:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 6:39 ص

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 2ر2 % في أول 20 يوما من شهر يوليو الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 1ر36  مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 يوليو، مقارنة بـ 9ر36 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الجنوبية.

وانخفضت الواردات بنسبة 3ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر35 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 500 مليون دولار أمريكي.


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