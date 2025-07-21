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قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة "ليس عمل المرتزقة"، واصفا ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "فخ موت سادي".

وأوضح لازاريني في منشور على "إكس"، أن "مقدمي الرعاية في غزة بحاجة أيضا للرعاية".

وأضاف: "الأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني يعانون من الجوع. يُغمى على الكثيرين حاليا نتيجة الجوع والإرهاق أثناء تأدية واجباتهم بالإبلاغ عن الفظائع أو تخفيف بعض المعاناة".

وقال إن "البحث عن الطعام أصبح مميتا كالقصف"، مشيرا إلى الإبلاغ عن مقتل "أكثر من 1000 شخص جائع منذ نهاية مايو الماضي".

وأضاف لازاريني: "ما يُسمى ببرامج "مؤسسة غزة الإنسانية" هو فخ موت سادي"، موضحا أن "القناصة يطلقون النار عشوائيا على الحشود كما لو كان مسموحا لهم بالقتل".

ووصف مفوض الأونروا قتل الجيش الإسرائيلي للباحثين عن الطعام في غزة بأنه "مطاردة جماعية وسط إفلات تام من العقاب".

وزاد: "لا يُمكن أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، فالمساعدة الإنسانية ليست عمل المرتزقة".