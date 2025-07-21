تحرك عاجل لسحب مياه الصرف من كوبري أبي صقل بالعريش

دفع مجلس مدينة العريش بالمعدات اللازمة للسيطرة على مياه الصرف الصحي التي تجمعت في منطقة أبي صقل، نتيجة تعطل المحطة الفرعية للصرف الصحي، وذلك بحضور محسن سالم، رئيس المجلس، إلى جانب إدارة الأزمات بمجلس مدينة العريش، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش، أن العمل جارٍ على قدم وساق لسحب كميات مياه الصرف من منطقة كوبري أبي صقل، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن المهندس سعيد فوزي، رئيس القطاع، كان حاضرًا وتم استدعاء السيارات اللازمة، حيث تم سحب كميات كبيرة من المياه من جانبي الطريق، ما أدى إلى فتح الحركة المرورية أمام السيارات.

وفي سياق متصل، يجري حاليًا سحب كميات المياه المتجمعة أمام مدرسة عمرو أبو هندية، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال أقل من ساعة.