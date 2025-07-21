محافظ البحيرة: دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا على رأس أولوياتنا

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم الاثنين، المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، في مستهل زيارتها الرسمية للمحافظة، والتي تتضمن جولة ميدانية لمتابعة أنشطة وبرامج المجلس على أرض الواقع وتفقد مشغل البحراوية بالقرية.

وجاء ذلك بحضور زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وشنتال رامي مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلي، والدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، ورشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة.

ورحبت المحافظ، بالوفد الزائر، مؤكدة أن محافظة البحيرة تضع على رأس أولوياتها دعم المرأة الريفية، وتوفير كل السبل لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة ضمن مبادرات "حياة كريمة".

ومن المقرر عقد اجتماع موسع بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور قيادات المحافظة ومديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة جهود المجلس في تنفيذ مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها"، التي تهدف إلى رفع وعي المرأة والأسرة المصرية بقضايا التنمية والمواطنة والصحة والتعليم ومناهضة العنف.