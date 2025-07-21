الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء لبحث خطورة الأوضاع بغزة

تعقد الجامعة العربية، الثلاثاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث "خطورة الأوضاع الإنسانية" في قطاع غزة، وذلك بناء على طلب فلسطين.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان مقتضب، بأنه "تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الثلاثاء، لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، دون تفاصيل أكثر.

وأعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، الاثنين، في تصريح صحفي أن "دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الثلاثاء".

وأرجع ذلك إلى "مناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل حصار التجويع والموت المجاني الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة".

وأكد أن "الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح ممنهج للإبادة الجماعية، موضحًا أن ما يُقدم باسم الإغاثة الإنسانية ما هو إلا سلاح جديد لقتل الفلسطينيين تحت غطاء كاذب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا جراء سوء التغذية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.