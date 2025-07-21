جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية في دير البلح وسط غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عملية برية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "14" الخاصة، إن قوات من لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي بدأت عملية برية في مدينة دير البلح، دون تفاصيل أكثر.

والأحد، قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي: "على جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة، الإخلاء فورا".

ودعا أدرعي في منشور على منصة إكس، الفلسطينيين بالمناطق المذكورة إلى التوجه جنوبا نحو منطقة المواصي.

وتوعد أدرعي بتوسيع نطاق الإبادة عبر تنفيذ "عملية برية" لأول مرة في المناطق التي حددها الإنذار.

وشوهدت موجة نزوح واسعة النطاق من الأحياء المشمولة بالإنذارات صباح الاثنين، وسط تساؤلات عن الوجهة التي يمكن أن يقصدها النازحون مع استفحال الإبادة واستهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين في مناطق سبق أن زعم أنها "آمنة".

وسبق أن أنذر الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي، الفلسطينيين في مناطق بدير البلح بالإخلاء القسري الفوري، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بالقطاع.

وفي 5 يونيو 2024، بدأت عملية عسكرية إسرائيلية برية شرق دير البلح وشرق مخيم البريج، وبعد مرور 6 أيام أعلن الجيش انتهاءها.