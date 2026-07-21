اليابان تعرب عن قلقها إزاء قيام مدمرة صينية بمناورات بالذخيرة الحية

أعربت اليابان عن قلقها عقب قيام مدمرة بحرية صينية بمناورات بالذخيرة الحية قبالة جزيرة يابانية نائية في المحيط الهادئ يوم الأحد الماضي خلال مناوراتها المشتركة مع روسيا، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وأعلنت هيئة الاركان المشتركة اليابانية أن مدمرة الصواريخ الموجهة لويانج الثالث أجرت مناورات بالذخيرة الحية قبالة جزيرة أوكينوتوري بأقصى جنوب اليابان، بعد ساعات من رصد البحرية اليابانية لها بالإضافة إلى سفينتين حربيتين صينيتين وفرقاطة روسية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا للصحفيين اليوم الثلاثاء إن حكومته أعربت عن قلقها من أن المناورات بالذخيرة الحية تمثل تهديدا محتملا على أمن السفن القريبة. وأضاف أن السفن بالقرب من المنطقة تلقت إشعارا من السفن الصينية قبل بدء المناورات.

وقال كيهارا " سنواصل متابعة العمليات الصينية-الروسية حول اليابان بقلق، مع بذل قصارى جهدنا في أداء مهام التحذير والمراقبة بالمجال الجوي الياباني والمياه الإقليمية".