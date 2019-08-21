مشرعون إسرائيليون يساريون ينتقدون تصريحات ترامب حول الناخبين اليهود

انتقد مشرعون إسرائيليون يساريون بشكل علني اليوم الأربعاء تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأن اليهود الذين يصوتون لصالح منافسيه في الحزب الديمقراطي إما أنهم جاهلون أو عديمي الولاء.

وانتقدوا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وهو حليف قوي لترامب، بسبب صمته حيال هذا الأمر.

وكتبت عضوة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)- تامار زاندبرج من "الاتحاد الديمقراطي" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "التشكك في ولاء الأقليات موجه ضد الشعب اليهودي منذ عقود واليوم يوحد التحالف المناهض لليبرالية بين نتانياهو وترامب وزعماء آخرين".

وقالت زاندبرج إن نتانياهو "يتعين أن يكون أول من يطالب باعتذار".

وغرد أيضا عضو الكنيست، أوفر كاسيف، وهو عضو يهودي في القائمة العربية المشتركة أيضا "في عالم طبيعي، رئيس يتحدث مثل ذلك بشأن يهود بلاده من المفترض أن يتلقى أقسى إدانة من رئيس الوزراء الإسرائيلي. ليس كما هو الحال مع نتنياهو".

وأضاف "بينما يثير ترامب مشاعر مناهضة للسامية، بينما يؤيد أنصاره تنفيذ العقيدة العنصرية لزعيمهم- يلتزم نتنياهو الصمت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف اليهود الذين صوتوا لمنافسيه في الحزب الديمقراطي بأنهم جاهلون أو عديمي الانتماء ، وذلك وسط استمرار نزاعه مع أعضاء الكونجرس اليساريين بشأن إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء: "أعتقد أن أي يهودي صوت لديمقراطي، إما أنه يفتقر تماما للمعرفة أو لديه عدم ولاء كبير".

وقوبلت تصريحات ترامب بإدانة فورية من جانب التقدميين اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تشكيكه في ولاء اليهود للدولة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار نزاع الرئيس الأمريكي مع النائبتين الديمقراطيين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين مُنعتا من دخول إسرائيل الأسبوع الماضي. وكان ترامب قد حث إسرائيل على منعهما.

يشار إلى أن ترامب اتخذ موقفا حاسما مؤيدا لإسرائيل كرئيس ، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.