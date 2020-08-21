قال الفنان حسن الرداد إن المنتج أحمد السبكي يعشق السينما عشقًا غير طبيعي، لافتًا إلى أن «السبكي» لم يتوقف عن الإنتاج في كل الأزمات، مثل ثورة 25 يناير وأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أن «السبكي» لم يتراجع أو يتخوف من الإنتاج، خلال تلك الفترات، مشيرًا إلى أن «الناس فاهماه غلط»، وفقًا لتعبيره.



ووصف طرح المنتج لفيلم «توأم روحي» في السينما بـ«المخاطرة الكبيرة»؛ بسبب التكلفة العالية للفيلم والتي تطلبت السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا أن «السبكي» لم يعترض على فكرة السفر.



وتابع: «لما تقرب منه هو شخص شديد الطيبة والتواضع وفنان يريد تقديم شيء جيد»، ليؤكد المخرج عثمان أبو لبن أن «السبكي» لم يفكر فيما طرحه عليه بالسفر إلى باريس لمدة أسبوع.



واستطرد «أبو لبن» أن السبكي التزم بكلمته دون عقود، مضيفًا: «الأمر في النهاية علاقة بين المنتج والمخرج لإنتاج عمل جيد، وكان يقترح علي زيادة الميزانية إذا احتاج الأمر لذلك ورعانا بشكل كبير».



وجرى أمس الأربعاء إقامة العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل.



ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.





