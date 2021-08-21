رئيس الحساسية بالمصل واللقاح: الحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا غير مُضّر

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الحصول على جرعة تنشيطية "ثالثة" من لقاح كورونا أمر لا يحمل أي خطورة صحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الجرعة الثالثة ضرورية لكون أن درجة الحماية تقل مع طول الفترة الزمنية التي تلي الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، مشدّدًا على أهمية حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة عليها.

وأشار إلى أن أغلب الدول الأوروبية تعمل على تلقيح مواطنيها بجرعة تنشيطية حاليًّا كونها بدأت التلقيح مبكرًا وبالتالي ظهرت الحاجة للحصول على جرعة جديدة.

في الوقت نفسه، أكّد الحداد أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك فائدة صحية حال الحصول على جرعة تنشيطية وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، غير أنه جدد التأكيد على أن الأمر لا يتضمن أي خطورة طبية.

يُشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت قبل أيام، أن منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا أمر غير وارد حاليًّا في نطاق التطبيق، وقالت إنَّ الدولة تستهدف في المقام الأول تغطية عدد أكبر من المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، بلغ إجمالي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 21 مليونًا و818 جرعة من لقاحات أسترازينيكا وسينوفاك وسينوفارم وجونسون آند جونسون وسبوتنيك.