هلا رشدي وطارق العربي طرقان في محكي القلعة الأحد

تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، حيث تقدم المطربة الشابة هلا رشدي، حفلا في الثامنة مساء الأحد 22 أغسطس على مسرح المحكي يتضمن مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها: بقى عايز تنساني ، في يوم وليلة ، مضناك ، أنت عمري ، تملي في قلبي زي الهوا وغيرها.

يليها وفي العاشرة مساء يقدم المغنى والملحن الشهير طارق العربي طرقان بمشاركة أبنائه محمد ، ديما وتالا مجموعة من الأعمال الغنائية لتترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها: داي الشجاع ، سيمبا ، مدينة النخيل ، سلاحف النينجا ، كوكب تاريخ ، صقور الأرض ، باتمان، أنت الأمان، ريمي ، أمي كم أهواها، بابار ، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين ، سابق ولاحق، كابتن ماجد ، ماوكلي ، دراغون بول، عهد الأصدقاء وغيرها .