«إيه بى بى» تصنع منتجات عالية الجودة بأيدٍ ومكونات مصرية

أكثر من 40% نسبة المكون المحلى فى جميع منتجات التوزيع المصنعة فى مصانعها بالعاشر من رمضان



حصلت إيه بى بى مصر، إحدى شركات ايه بى بى العالمية، على شهادة المكون المحلى المصرية بفضل تحقيقها نسبة تصل إلى أكثر من 40% من المكون المحلى فى جميع منتجات توزيع الكهرباء التى يتم انتاجها بمصانعها بالعاشر من رمضان. تعطى هذه الشهادة، والتى يمنحها اتحاد الصناعات المصرية تحت اشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأفضلية لمنتجات ABB كمنتج مصرى من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى والذى يهدف بشكل رئيسى إلى تشجيع الصناعة المصرية وتفضيل المنتجات المصرية ضمن المنتجات التى يتم التعاقد عليها بالمناقصات والتعاقدات الحكومية.

أهّل الحصول على شهادة المكون المحلى شركة إيه بى بى للحصول أيضا على شهادة «بكل فخر صنع فى مصر» احدى مبادرات مركز تحديث الصناعة لتعزيز الصناعة المحلية، والتى تتطلب تطبيق أعلى معاييـر الجـودة الشـاملة المعتمـدة مـن جهـات الاعتمـاد المصريـة أو الدوليـة للشـركات المصنعـة لمنتـج مصـرى عالـى الجـودة. كانت من أهم المعايير المؤهلة لحصول إيه بى بى على هذه الشهادة معايير التسويق والإنتاجية التى تلتزم بها الشركة ونظم ترشيد الطاقة وإدارة المخلفات ونظم إدارة الجودة والموارد البشرية والتى استطاعت بفضلها الشركة أن تجتاز تقييم لجنة تحديث الصناعة بنسبة لا تقل عن 70% بخلاف باقى الشركات المنافسة فى السوق المصرية.

وتعليقا على حصول إيه بى بى على هذه الشهادة، يقول لؤى دجانى، مدير عام شركة إيه بى بى فى مصر: «لدينا تاريخ طويل وسجل حافل بالمشروعات الناجحة وقاعدة تصنيع كبيرة فى مصر بما يمكننا أن نصبح على مقربة من عملائنا وتقديم حلول فعالة يعتمد عليها قطاعات عديدة وحيوية فى مصر. ونحن ملتزمون تماما بتعزيز دورنا كأفضل شريك لقطاع الكهرباء فى مصر وتحقيق خططها الاستراتيجية لمستقبل أكثر رخاء وتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وخاصة تلك التى ترتكز على تأمين امدادات الطاقة، وتحقيق الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية وذلك من خلال اتاحة حلول ومنتجات قادرة على إدارة متطلبات المشروعات المختلفة وتأمين توليد الطاقة بشكل أكثر اعتمادية وتطورا وذكاء».

هذا وتقدر استثمارات إيه بى بى فى آخر 10 سنوات بحوالى 200 مليون دولار ما بين تطوير خطوط انتاج جديدة وتوسيع خطوط انتاج قائمة لتستوعب استقدام آخر ما توصلت اليه الشركة العالمية من منتجات. هذه الاستثمارات تهدف إلى رفع مستوى الجودة والتدريب على أفضل تقنيات التصنيع العالمية المتاحة وتغطية احتياجات السوق المصرية وأفريقيا.

ومن جانبه أشار المهندس محمد سالم مدير قطاع منتجات توزيع الكهرباء ومدير مجمع مصانع «إيه بى بى» فى العاشر من رمضان: «السوق المصرية به طفرة كبيرة فى قطاع الكهرباء ومن الضرورى أن نواكب هذه الطفرة ليس فقط فى كم المنتجات التى نقوم بالتعامل معها وتصنيعها فى السوق المصرية ولكن أيضا فى الجودة. دائما ما تسعى لتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة فى مجال ابتكار وتصنيع تكنولوجيا الكهرباء فى السوق المصرية وتلتزم بتوريد أفضل المنتجات بجودة عالمية لجميع المشروعات القومية والاستشاريين المصريين حيث إن توفير إمدادات الكهرباء هو إحدى الركائز الاساسية للتنمية الاقتصادية. لذلك يضمن حصولنا على شهادتى المكون المحلى و«بكل فخر صنع فى مصر» تفضيل منتجات الشركة كوننا أحد المصنعين المصريين القادرين على توفير منتج جيد ذى مواصفات عالمية مصنعة بمكونات محلية وأيد مصرية».

وأضاف سالم: «تسهم زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات بشكل كبير فى زيادة صادرات الصناعة المصرية والحد من الواردات وتشجيع الصناعة المحلية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى لتكون بديلا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة. تقوم مصانعنا فى مصر بتصدير المنتجات المصنعة محليا إلى دول افريقيا وبلدان الشرق الأوسط. كما ستعطى شهادة المكون المحلى الأفضلية لمنتجات ABB فى عمليات التصدير للدول التى بينها وبين مصر اتفاقات تجارة حرة، بما سيسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتج بسعر منافس وبجودة عالية».