ثلاثة بنوك أجنبية تؤجل تفعيل قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح إيفرجرو

قالت مصادر مصرفية إن عدم تفعيل قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركة ايفرجروا يعود إلى عدم صدور موافقات من ثلاثة بنوك اجنبية.

اضافت المصادر لـ«مال وأعمال – الشروق» ان القرض كان مستهدفا تفعيله خلال الاسبوع الماضى ولكن ثلاثة بنوك اجنبية لعم تحصل على موافقات نهايئة من إدارتها الخارجية حتى الآن، الامر الذى ادى إلى ارجاء تفعيل القرض المشترك الذى يساهم فيه 12 بنكا.

وتضم قائمة البنوك المشاركة فى التمويل بخلاف بنكى الأهلى المصرى والمشرق الإماراتى، كلا من البنك العربى الافريقى، اتش اس بى سى، مصرف ابوظبى الاسلامى، الأهلى الكويتى، الأهلى المتحد، المصرى الخليجى، قناة السويس، بنك التعمير والاسكان، البنك العقارى المصرى.

وأعلنت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى ابريل الماضى عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية.

ويتضمن برنامج الإصلاح المالى للمجموعة منح قرض مشترك دولارى يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية ويبلغ إجمالية 400 مليون دولار امريكى (منها 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة فى ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعى).

وفى تصريحات سابقة، قال دكتور أحمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو للأسمدة إن توقيع القرض يمثل شهادة نجاح لبرنامج الاصلاح المالى للمجموعة، ويعكس دعم القطاع المصرفى للقطاع الصناعى فى مصر، موضحا ان اعمال استكمال الانشاءات للمرحلة الثالثة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات ستستغرق 9 شهور، وسوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءا من اول يناير 2022 قدرها 110 آلاف طن من الاعلاف الحيوانية والسمكية، تلك الاعلاف التى يمثل استيرادها عبئا كبيرا على خزينة الدولة، وتوفيرها محليا يدعم سياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائى.

وقال محمد الخشن، رئيس مجلس ادارة شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة، فى تصريحات سابقة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن ان الشركة بصدد تفعيل قرض بقيمة 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك الأهلى المصرى يجرى حاليا دراسة ترتيب قرض بالعملة المحلية بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح الشركات التجارية التابعة لمجموعة إيفرجرو.