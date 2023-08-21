الأمم المتحدة ترحب بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وتدعو إلى توحيد باقي المؤسسات الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ودعت إلى توحيد باقي المؤسسات الليبية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة، "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان الذي تم اليوم (الأحد) 20 أغسطس عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي".

وأشادت البعثة " بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد الصادق عمر علي الكبير، ونائب المحافظ السيد مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام"، وفقا للبيان.

وتابع البيان: "تأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة".

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه أعلنا أمس الأول السبت عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"، وأشارا إلى مواصلة الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.

وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.