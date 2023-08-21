أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب كريات أربع في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك بعدما نقلت وسائل إعلام، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفادته بتسجيل إصابات في إطلاق نار على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة كريات 4.



وقالت تقارير عبرية، إن إطلاق النار جنوب الخليل تم من مركبة مسرعة، فيما نجح المنفذون في الانسحاب.

تغطية صحفية: مشاهد من مكان عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة جنوب الخليل. pic.twitter.com/0nnMy8fnjl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2023

بدوره، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار قرب الخليل، منها إصابة خطرة نقلت للمستشفى بينما وصفت الإصابة الثانية ببالغة الخطورة، قبل أن يعلن عن مقتلها متأثرةً بجراحها.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنّ المستهدفين بعملية إطلاق النار مستوطن (35 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، ومستوطنة (40 عامًا) بجراح بالغة أعلن عن مقتلها لاحقًا.



وأكدت القناة السابعة العبرية، أن جيش الاحتلال ضرب طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي وقعت فيها العملية جنوبي الخليل.