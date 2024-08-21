العثور على جثة بها طلق ناري في ظروف غامضة بأسوان

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شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، العثور على جثة شخص بها طلق ناري في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص، تحديدًا عند المقابر التابعة لدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة إدفو إلى مكان الواقعة؛ لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الجثة يها طلق ناري، ولكن مازلت جميع الأسباب وراء الوفاة غامضة حتى الآن.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

ويباشر رجال المباحث بمركز شرطة إدفو جهودهم للوصول إلى الأسباب الكامله وراء العثور على جثة شخص بها طلق ناري.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.