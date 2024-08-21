الأونروا: الموت هو الحقيقة المُرة أمام الفلسطينيين في قطاع غزة

قالت مدير الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إيناس حمدان، إن الموت هو الحقيقة المُرة أمام الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم الأربعاء، أن أهالي غزة يهربون من أماكن القصف إلى أماكن أخرى لكن قد يطالهم القصف والقذائف أينما ذهبوا.

وأشارت إلى أن أهالي غزة يخوضون عمليات نزوح متكررة، وهي رحلة تكون ثقيلة ومؤلمة جدًا، وفي معظم الأحيان لا تسعفهم الفرصة ولا الظروف أو الوقت لحمل ما تبقى لهم من أمتعة ويقرروا إلى أين يذهبون.

ولفتت إلى أن هناك أوامر إخلاء جديدة صدرت صباح اليوم، موضحة أن الوضع أصبح أقرب ما يكون إلى أمر اعتيادي أمام الفلسطينيين في غزة.

وأفادت بأن رحلة النزوح في غزة هي توجه إلى المجهول، باعتبار أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، وأن البقاء على قيد الحياة أصبح مُكلِفًا جدًا في غزة.

ونوهت بأنه يتم دفع السكان باتجاه مناطق يُقال إنها إنسانية، لكن في الحقيقة هي مناطق مكتظة جدا بالسكان، مثل غربي دير البلح وغربي النصيرات وغربي خان يونس.

