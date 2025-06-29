تشيلسي يحسم صفقة بيدرو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني

أكدت مصادر لشبكة ESPN أن نادي تشيلسي توصل لاتفاق رسمي مع برايتون لضم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 82 مليون دولار).

ويتضمن الاتفاق دفع 55 مليون كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز إضافية، إلى جانب بند يمنح برايتون نسبة من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا محط اهتمام نيوكاسل يونايتد، لكنه أبدى رغبته في الانتقال إلى ستامفورد بريدج، ما جعل المفاوضات تسير بسرعة هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يخضع بيدرو للفحص الطبي خلال اليومين القادمين في الولايات المتحدة، على أمل تسجيله في قائمة تشيلسي المشاركة في كأس العالم للأندية، إذ تسمح لوائح فيفا بإضافة لاعبين اثنين قبل الموعد النهائي يوم الخميس.