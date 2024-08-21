مساعدات إنسانية روسية تصل إلى ولاية قندهار الأفغانية

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أعلن مسؤولون في ولاية قندهار الأفغانية أن مساعدات إنسانية وصلت من روسيا إلى الولاية الأفغانية أمس الثلاثاء، استمرارا لجهود تقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأبلغ عبد الشكور حقاني، رئيس الشؤون الخارجية في ولاية قندهار وسائل الإعلام أن المساعدات تشمل 25 طنا من الدقيق، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف التقرير أن الدقيق وصل إلى مطار "أحمد شاه بابا" الدولي في الساعة الرابعة مساء أمس الثلاثاء.

وفي تطور متصل، ذكرت السفارة البريطانية في أفغانستان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أنها قدمت معونات لأكثر من 7ر2 مليون شخص في أفغانستان.

وأضافت السفارة في رسالة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إكس أن هذه المساعدات الإنسانية وصلت إلى 3ر1 مليون شخص.