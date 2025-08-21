استطلاع: 51% من الألمان يرفضون مشاركة الجيش في مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن غالبية المواطنين يرفضون إرسال قوات من الجيش الألماني إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد أبحاث الرأي "سيفي" لصالح موقع "ويب.دي إي" في الفترة بين 19 و21 أغسطس الجاري، وشمل حوالي 5000 مواطن.

وأوضحت النتائج، أن 51% من المواطنين الألمان يرفضون مشاركة ألمانيا في قوة لحفظ السلام في أوكرانيا، مقابل 36% يعتقدون بصحة هذه المشاركة، فيما لم يبد 13% من المشاركين رأيا قاطعا حيال هذه القضية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الرافضين لهذه الخطوة خاصة بين أنصار حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، حيث بلغت نسبة الرافضين 92%.

وفي المقابل، كشفت النتائج، أن أعلى نسبة تأييد لهذه الخطوة كانت بين أنصار حزب الخضر، إذ أعرب 77% من أنصار الحزب عن تأييدهم لمشاركة الجيش الألماني في مهمة لحفظ السلام في الجمهورية السوفيتية السابقة.