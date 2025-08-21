المشكلات تعرقل عودة قطار ألمانيا الشرقية الأسطوري السريع

أدى ظهور مشكلات فنية في اللحظات الأخيرة إلى تأجيل عودة القطار الأسطوري السريع الذي يعود إلى حقبة ألمانيا الشرقية الشيوعية للعمل.

وذكرت شركة إس.في.تي جورليتسه غير الهادفة للربح في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن القطار لن يعود إلى القضبان خلال العام الحالي.

وأشارت الشركة إلى ظهور مشكلات فينة في أنظمة المكابح والكهرباء بالقطار الذي حظي بشهرة واسعة في "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" السابقة قبل إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990. وتم إلغاء عدة رحلات كانت مقررة للقطار خلال العام الحالي.

ويبدو أن المشاكل لم تتضح إلا بعد بدء العمل على إعادة تشغيل القطار. كان هذا القطار السريع فخر نظام سكك حديد "الرايخسبان" في جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة، وكان يمتد من برلين الشرقية عبر دريسدن وبراغ إلى فيينا، وإن كان يتخلله توقفات على طول الطريق للسماح للمواطنين الشيوعيين بالنزول قبل عبور القطار الجدار الحديدي السابق إلى الغرب. لم يكن يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالسفر إلى النمسا وما بعدها من دول أوروبا الغربية.

وتقول تقارير إنه تم بناء ثمانية قطارات من هذا النوع بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٨، ولكن لم يبقَ منها سوى ثلاثة قطارات في أجزاء. وقد تمت الموافقة على تشغيل القطار بسرعات تصل إلى ١٦٠ كيلومترًا في الساعة، إلا أنه تم خفض الحد الأقصى للسرعة على خطوط رايخسبان إلى ١٢٠ كيلومترا في الساعة.

وفي عام 2019 أسس عشاق سكك حديد ألمانيا الشرقية شركة إس.في.تي جورليتس لإعادة الحياة إلى هذا القطار. وقال المدير الإداري للشركة "هدفنا هو تجديد القطار وضمان تشغيله الاقتصادي على المدى الطويل".

وتقدر تكلفة إعادة إحياء القطار ذي العربات الخمس بخمسة ملايين يورو (8ر5 مليون دولار)، ساهمت الحكومة الاتحادية الألمانية بأربعة ملايين يورو منها. أما الباقي، فتم توفيره من أموال الشركة الخاصة وأموال ولاية ساكسونيا.

ويشارك في العمل حوالي 60 ميكانيكيًا متطوعًا.

وقد أُعيد بناء القطار، الذي يبلغ طوله حوالي 150 مترًا، بفضل تبرعات من محبي القطارات، بتكلفة تقديرية بلغت 300 ألف يورو.