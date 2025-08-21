رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر يبحث مع وفد روسي سبل التعاون الثقافي بين الجانبين

استقبل الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفدًا روسيًا رفيع المستوى بمقر النقابة بالزمالك، لبحث سبل التعاون الثقافي بين الجانبين.

وضم الوفد الدكتور فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وشريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي بالقاهرة، وألكسندر سكودارونوف، السكرتير الأول بسفارة روسيا في القاهرة، بجانب الشاعر السيد حسن، نائب رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، والشاعر جابر بسيوني، أمين عام صندوق النقابة، والكاتبة منال رضوان، عضو الجمعية العمومية للنقابة، وصوفيا إبراموفا، المتدربة الروسية.

ورحب الدكتور علاء عبد الهادي، في مستهل اللقاء، بالدكتور فاديم زايتشيكوف، وهنأه بتوليه إدارة المراكز الثقافية الروسية في مصر، مشيدًا بالدور الذي لعبه الأدب الروسي في تشكيل وعي أجيال متعددة من المثقفين المصريين، مؤكدًا اهتمامه بالاطلاع على إنتاج الأدباء الروس الشباب.

كما أبدى عبد الهادي، تطلعه إلى تنظيم لقاء يجمع السفير الروسي جيورجي بوريسينكو بأعضاء اتحاد كتاب مصر؛ لتعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.

من جانبه، عبّر الدكتور فاديم زايتشيكوف عن سعادته بزيارة مقر الاتحاد، واصفًا إياه بـ"الصرح الثقافي والتاريخي المهم"، مشيرًا إلى استعداد البيت الروسي بالقاهرة لتنظيم فعاليات مشتركة مع أعضاء النقابة، ودعم حركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والروسية، خاصة في مجال الأدب، لتمكين الطرفين من التعرف على إبداعات الجيل الجديد من الكُتاب في البلدين.

واقترح زايتشيكوف، تفعيل التواصل المباشر بين اتحاد كتاب روسيا والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مشيدًا بالتعاون القائم في المعارض الدولية للكتاب، خاصة مشاركة الكُتاب الروس في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُعد منصة مهمة للتبادل الثقافي.

كما عبّر عن رغبته في أن تمثّل زيارة الوفد الروسي خلال الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير نقطة انطلاق لشراكة فاعلة ومستدامة مع اتحاد كتاب مصر.

وقدّم الدكتور علاء عبد الهادي، لضيوفه مجموعة من أحدث إصدارات النقابة، تقديرًا لهذه الزيارة التي تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الثقافي المصري– الروسي.