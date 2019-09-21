وضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن للتأكد من عدم وجود مشكلة.. والانتظار 15 ثانية لحين ظهور رسالة القبول

أعلن مدير إدارة العدادات مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أحمد عبدالدايم، النقاط الخاصة بكيفية العدادات مسبقة الدفع، بعد إعلان الوزارة نيتها تعميم تركيب العدادات على جميع العقارات والمبانى القديمة والحديثة، خلال مدة تبلغ 6 سنوات، لتركيب ما يقرب من 30 مليون عداد.

وشرح عبدالدايم، فى تصريحات لـ«الشروق»، النصائح الواجب على المشتركين اتباعها لعملاء العدادات مسبقة الدفع، وعلى رأسها التأكيد على الفنى القائم بالتركيب بوضع كارت المشترك داخل العداد للتأكد من مطابقة الكود، والتأكد من عمل الكارت بشكل جيد، مع وضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة، ولتجنب ظهور رسالة «لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد».

وأضاف: «لابد من معرفة ما إذا كانت هناك ديون داخل العداد من عدمه، تجنبا لشكوى المشتركين بعدم وجود الرصيد بالكامل عند وضعه داخل العداد، وبالتحقق نجد هناك قيمة دين داخل العداد وتم خصمه، لذا يفضل وضع الكارت بالعداد قبل الشحن للتعرف على حالة العداد كاملة».

وتابع: «بعد عملية الشحن يمكن للمشترك معرفة ما إذا كان العداد عليه مستحقات متأخرة من عدمه بعد الشحن مباشرة، يعقبها خصم العداد المستحقات أو المتأخرات مباشرة المتمثلة فى (دين ثمن عداد – تمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة)، الأمر الذى يؤدى لوجود خصومات أو مستحقات فى الفاتورة من إجمالى المبلغ المدفوع وصافى قيمة الشحن بعد خصم المستحقات وتفاصيل الخصم».

وأوضح أنه فى كل مرة يضع المشترك الكارت بالعداد، يفضل انتظاره لمدة 15 ثانية يتم خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good، للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة، نافيا ما تردد بشأن ضرورة تخفيف جميع الأحمال داخل الشقة قبل وضع الكارت فى العداد للحساب بشكل منخفض، ما يعنى أن العداد محملة بداخله حدود الشرائح وأسعارها، وبمجرد الانتهاء من حد الشريحة الأولى يتم الانتقال إلى الشريحة التالية وهكذا.

وفيما يتعلق بتساؤلات العديد من المشتركين عن خصم مبلغ من العداد وعدم معرفة العميل سبب ذلك عند الوصول إلى الشريحة الثالثة، أكد عبدالدايم، أن المشترك تتم محاسبته على أول شريحتين بسعر مخفض، حيث تخصان محدودى الدخل، وهى من 0 حتى 50 كيلووات للشريحة الأولى، ومن 51 حتى 100 كيلووات للشريحة الثانية، فإذا تجاوز هذا الرقم ينتقل إلى الشريحة الثالثة، وهنا تتم عملية المقاصة داخل العداد بالفرق بين الشريحتين الأولى والثانية وبين الشريحة الثالثة، والمبلغ المستقطع داخل العداد هو 15 جنيها للنظام المنزلى، ويسمى فرق الانتقال من شريحة إلى شريحة.

ونوه إلى أنه يتم خصم 437 جنيها يسمى (فرق الاستهلاك) عند وصول المشترك لاستهلاك فوق 1000 كيلووات، ويتم تحصيله عند الشحن فى المرة التالية، لذلك يجب على العملاء محاولة الترشيد قدر المستطاع، لتجنب الوصول إلى هذه الشريحة السابعة، وبالتالى سحب الدعم لأول 1000 كيلووات.

وناشد مدير إدارة العدادات مسبوقة الدفع جميع العملاء والمشتركين عدم اختيار أول يوم من كل شهر تحديدا للشحن سواء من مراكز الشحن أو من خلال جهات الدفع الإلكترونى، نتيجة للزحام الشديد، حيث أثير مؤخرا أن أفضل وقت للشحن هو أول يوم فقط من الشهر، الأمر الذى يحدث تكدسا وتباطؤا، مشددا على أن قيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو منتصفه أو آخره.