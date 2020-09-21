مدحت شلبى ينضم لمقدمي البرامج والمعلقين على قناة أون تايم سبورتس

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس برئاسة أيمن سالم عن انضمام مدحت شلبي إلى صفوف مقدمي البرامج والمعلقين على المباريات وذلك أضافة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، إن انضمام الكابتن مدحت شلبي إلى القنوات جاء بناء على النجاح الذي أحرزته أون تايم سبورتس في الفترة الماضية وكذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة.

وأضاف صالح، أن انضمام كابتن مدحت جاء بعد أن رفع زكى عبد الحميد عضو مجلس إدارة المجموعة تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفا بذلك والذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت وقد وافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على ذلك وتم التوقيع مع كابتن مدحت. هذا وتعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات القادمة اسم البرنامج وتفاصيله.