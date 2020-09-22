غرباوي: فتح ساحة الانتظار الداخلية للمترددين على مستشفيات جامعة جنوب الوادي

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن المستشفيات الجامعية بطواقهما المختلفة لا تدخر جهدًا في تقديم خدمات طبية لائقة لخدمة أهالينا من مرضى إقليم جنوب الصعيد.

وأضاف غرباوي أن الجامعة فتحت شبابيك التذاكر على الساحة المكشوفة خارج المستشفيات بسبب جائحة كورونا، ومنعًا للتزاحم داخل المستشفى كإجراء احترازي لضمان سلامة الجميع، ولكن مع تكاثر الأعداد وحماية للمرضى من الجلوس والانتظار أمام شباك التذاكر تحت أشعة الشمس، اتخذت الجامعة إجراء سريع بتسليم المرضى كوبونات مرقمة على أبواب المستشفى واتاحة الفرصة لهم في الدخول إلى ساحة الانتظار المغطاة بداخل المستشفى حتى يتم قطع تذاكر لهم بناء على الأرقام.

وأوضح أن هناك إجراء آخر اتخذته الجامعة، تمثل في مخاطبة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا باستعداد الجامعة لإقامة ساحة انتظار مغطاة على المساحة خارج المستشفى؛ لأن هذه المساحة لا تتبع الجامعة، وهدفنا أولًا وأخيرًا راحة أهالينا من مرضى الإقليم، حرصًا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالاهتمام ببناء الإنسان، مؤكداً أن الرعاية الطبية تعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان.

يذكر أن مستشفيات قنا الجامعية تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، نظرًا لوجود خدمة طبية فائقة تقدمها الأطقم الطبية بناء على توجيهات رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوب، حيث استقبلت مستشفيات قنا الجامعية خلال الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 أغسطس 43904 مواطناً ومواطنة للكشف والعلاج، ووزعت هذه الأعداد على المستشفيات المختلفة، وبلغ عدد حالات التنويم بمستشفى المعبر 2627 ومستشفى المرزوق 1439 ومستشفى الحرم 2458 حالة، بينما بلغ عدد حالات الكشف الطبي وتقديم العلاج بمستشفى المعبر 14779 حالة، ومستشفى المرزوق 12046 حالة ومستشفى الحرم 10558 حالة، بإجمالى من تم دخولهم للأقسام الداخلية بالمستشفيات الثلاث 6524 مريض ومريضة، وإجمالي عدد من تم الكشف عليهم في المستشفيات الثلاث وتلقى العلاج دون التنويم داخل الأقسام الداخلية 37383 مواطن ومواطنة، ليصل الإجمالي العام إلى 43904 مواطن ومواطنة.