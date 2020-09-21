ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشرقية

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ضبط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع أمن الشرقية، تشكيلا عصابيا بالشرقية تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وتمكن قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط: "3 عناصر كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية"، وكان بحوزتهم: "فرد خرطوش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول"، واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة دراجة نارية، كرهًا عن قائديها.

وأمكن ضبط الدراجتين لدى عميلهما "سيئ النية" و ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.