ثلاث دول رئيسية تغيب عن مبادرة عالمية لتوزيع لقاح كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الاثنين أن مبادرة عالمية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد بشكل عادل بين دول العالم حصلت على دعم 64 دولة غنية.



غير أن المنظمة أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا لم تلتزم رسميا بالمبادرة التي تحمل اسم "كوفاكس"، ولا أعربت حتى الآن عن اعتزامها دعمها.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "سوف نواصل الحوار"، مضيفا أن المبادرة "تصب في صالح جميع دول العالم".



وذكر سيث بيركلي رئيس التحالف العالمي للتحصين واللقاحات "جافي" الذي يشارك في مبادرة كوفاكس، أنه من المتوقع أن توقع 38 دولة إضافية على المبادرة خلال الايام المقبلة.



وتهدف المبادرة إلى تجهيز ملياري جرعة لقاح بحلول نهاية العام المقبل، استنادا إلى فرضية أن لقاحا مرشحا أو أكثر سوف تثبت فعاليته خلال الشهور المقبلة.



وتهدف الخطة إلى أن تساعد الدول الغنية في شراء جرعات اللقاح للدول الأكثر فقرا.