عودة «أسبوع الفيلم الألماني» في معهد جوته

أعلن معهد جوته، بالاشتراك مع سينما متروبوليس (Metropolis Cinema)، عودة "أسبوع الفيلم الألماني" بعد الغاء نسخة عام 2020.

تتضمن دورة هذا العام من "أسبوع الفيلم الألماني" مجموعة من سبعة أفلام ألمانيّة حديثة مابين روائية وثائقية، لاقت ترحيبا دوليّا نقديا وجماهير يا وسوف تكون هناك مناقشة حول الأعمال يديرها الخبير الاقتصادى والصحفى جاد غصن.



تتنوع الأفلام مابين الإثارة الكوميديا والأفلام العائليّة، وسوف تسلط هذه النسخة الضوء على عدد من الموضوعات والرؤى التى تلهم وتسلّي وتوفر فضاء للتّفكير والنقاش المتبادل أو توفير بعض اللحظات للتّفكير بواقع وبحقائق أخرى.

من هذه الأفلام أوندين (Undine) لكريستيان بيتزولد الذى عرض بمهرجان برلين السينمائى، وتكشف أحداثه عن نسخة معاصرة من أسطورة الحوريّة التي تتحوّل إلى إنسان، حيث تعمل المؤرّخة أوندين كمرشدة متحف في برلين. تعرف كلّ شيء عن منتدى هومبولت ولديها موهبة لاختيار ذاك البلوزة والبدلة الملائمتين. إنّها جميلة للغاية والطريقة التي تشارك بها معرفتها عن المدينة التي بنيت على مستنقع هي مهنيّة بقدر ما هي رشيقة. ومع ذلك، تتجوّل نظرتها، مرارا وتكرارا، إلى مقهى فناء الستادتسميوزيوم لتتفقّد إن كان هناك، أو لا يزال هناك، أو إذا كان هناك مرّة أخرى. لكن يغادر يوهانّس، يتركها وينهار عالم أوندين، لقد اختف السّحر، ببطولة بولا بير، التي فازت بالدبّ الفضي لأدائها الرائع.



وفيلم برلين ألكساندربلاتز (Berlin Alexanderplatz) من إخراج برهان قرباني وهو مبنى على رواية الكاتب ألفريد دوبلين؛ وفى الفيلم لا يزال خبير الأسلحة البيولوجيّة الألماني أرندت وولف مهووسا بفكرة أن صدّام حسين يخفي شيئا، بالرغم من أنّه قام بتفتيش العراق، كعضو في بعثة للأمم المتّحدة، للعثور على أسلحة دمار شامل من دون جدوى، لا أحد حول وولف يعود يبد اهتماما بهذا الموضوع. تتغيّر الأمور فجأة عندما يدّعي طالب لجوء عراقي أنّه شارك في صناعة أسلحة بيولوجيّة. تستدعي الأجهزة الاستخباراتيّة الفدراليّة الألمانيّة الدكتور وولف للتأكّد من حقيقة ادّعاءات المخبر الذي أعطي الاسم المستعار "كورفبال"، في الوقت نفسه، هزّت هجمات 9/11 العالم ووضعت الأمريكيّين على أعصابهمن.

وفيلم فابيان: الذّهاب إلى الكلاب (Fabian: Going to the Dogs) لدومينيك جراف – فيلما دخل في منافسة البرلينال (Berlinale) يضمّ توم شيلينج وساسكيا روزيندال وهو مقتبس من فابيان (Fabian)، كتاب لإريك كاستنير صدر عام 1931.

يشمل أيضا البرنامج فيلم أوكونوميا (Oeconomia) وهو فيلم وثائقي للمخرجة كارمن لوسمان يبحث في المنطق وراء الرأسماليّة والنظام المصرفي، كما يضمّ البرنامج فيلم كورفبال (Curveball): هجاء سياسيا من إخراج يوهانّس نابر الذي يكشف تورّط الأجهزة الاستخباراتية الألمانيّة مع مصدر غير موثوق مه وكانت شهادته برّرت الاجتياح والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 – هذا أمر غريب، يمكن وصفه أحيانا بالسرياليّ، لكن و"للأسف، هي قصّة حقيقيّة" كما جاء في العنوان التوضيحي للفيلم.