 رئيس لبنان: وحدة أراضينا ثابتة ويحميها جيشنا وتحصنها إرادة شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس لبنان: وحدة أراضينا ثابتة ويحميها جيشنا وتحصنها إرادة شعبنا

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 6:20 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 6:20 م

أكد رئيس لبنان جوزف عون، اليوم الاثنين، أن وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني وإرادة اللبنانيين.

وأضاف عون خلال لقائه اليوم وفدين من مجلسي نقابة المؤسسات السياحية البحرية وإدارة مصرف الإسكان في لبنان، "لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن أن ينكث بقسمه لأي سبب كان أو يقبل بأي طروحات مماثلة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنان.

وأشار عون، إلى "أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، وذلك استنادا إلى اتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية.

وقال: "إن التحديات كبيرة حولنا، كما أن الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، أن نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان".

وكشف عن أن هدف زياراته إلى العديد من الدول هو "إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم".


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