 الشرطة البريطانية: مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها من مطار ساوثيند في لندن - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 6:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

الشرطة البريطانية: مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها من مطار ساوثيند في لندن

لندن - (أ ب)
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 6:17 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 6:17 م

ذكرت الشرطة البريطانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار ساوثيند في العاصمة لندن أمس الأحد.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس، اليوم الاثنين، إن العمل مستمر لتحديد هوية الضحايا، مشيرة إلى أنهم ليسوا بريطانيين.

وأوضحت أن الطائرة من طراز "بيتش كرافت بي 200 سوبر كينج إير" وتديرها شركة "زيوش افييشن" الهولندية، وبدأت رحلتها من العاصمة اليونانية أثينا إلى مدينة بولا في كرواتيا أمس الأحد قبل التوجه إلى ساوثيند. وكان من المقرر أن تعود إلى قاعدتها في ليليستاد في هولندا مساء الأحد.

وسقطت الطائرة ذات الدفع التوربيني والتي يبلغ طولها 23 مترا بعد لحظات من إقلاعها وانفجرت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك