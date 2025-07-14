الشرطة البريطانية: مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها من مطار ساوثيند في لندن

ذكرت الشرطة البريطانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار ساوثيند في العاصمة لندن أمس الأحد.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس، اليوم الاثنين، إن العمل مستمر لتحديد هوية الضحايا، مشيرة إلى أنهم ليسوا بريطانيين.

وأوضحت أن الطائرة من طراز "بيتش كرافت بي 200 سوبر كينج إير" وتديرها شركة "زيوش افييشن" الهولندية، وبدأت رحلتها من العاصمة اليونانية أثينا إلى مدينة بولا في كرواتيا أمس الأحد قبل التوجه إلى ساوثيند. وكان من المقرر أن تعود إلى قاعدتها في ليليستاد في هولندا مساء الأحد.

وسقطت الطائرة ذات الدفع التوربيني والتي يبلغ طولها 23 مترا بعد لحظات من إقلاعها وانفجرت.