 الدنمارك تسلّم ألمانيا مشتبهاً به بالتجسس لصالح إيران - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 6:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك تسلّم ألمانيا مشتبهاً به بالتجسس لصالح إيران

الشرطة الدنماركية
الشرطة الدنماركية
كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 6:13 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 6:13 م

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الاثنين، تسليم رجل دنماركي مشتبه بتجسسه لصالح إيران إلى الشرطة الألمانية.

وتردد أن المخابرات الإيرانية كلفت الرجل، 53 عاماً، بجمع معلومات في برلين عن أفراد ومؤسسات وأهداف يهودية محددة لها صلة بإسرائيل.

وقال مكتب النائب العام الألماني، إن الرجل جمع معلومات في يونيو الماضي عن 3 مواقع في العاصمة الألمانية.

وتم اعتقال الرجل، وهو من أصول أفغانية، في 26 يونيو الماضي  بمدينة آرهوس الدنماركية.

وأفادت تقارير إعلامية دنماركية بأن الرجل وافق خلال جلسة في المحكمة على تسليمه إلى ألمانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك