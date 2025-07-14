الدنمارك تسلّم ألمانيا مشتبهاً به بالتجسس لصالح إيران

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أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الاثنين، تسليم رجل دنماركي مشتبه بتجسسه لصالح إيران إلى الشرطة الألمانية.

وتردد أن المخابرات الإيرانية كلفت الرجل، 53 عاماً، بجمع معلومات في برلين عن أفراد ومؤسسات وأهداف يهودية محددة لها صلة بإسرائيل.

وقال مكتب النائب العام الألماني، إن الرجل جمع معلومات في يونيو الماضي عن 3 مواقع في العاصمة الألمانية.

وتم اعتقال الرجل، وهو من أصول أفغانية، في 26 يونيو الماضي بمدينة آرهوس الدنماركية.

وأفادت تقارير إعلامية دنماركية بأن الرجل وافق خلال جلسة في المحكمة على تسليمه إلى ألمانيا.