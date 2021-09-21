أبوالغيط: 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هناك 14 دولة عربية، تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري.

وشدد أبوالغيط -في كلمته اليوم خلال فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي- على موقف الجامعة العربية الداعم ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة، مؤكدا أن الجامعة تدفع مسار المفاوضات بين الدول العربية وجيرانها في المنازعات التي تنشب في المياه المشتركة.

وطالب الأمين العام للجامعة العربية، بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية لحسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر.

وكانت فعاليات المنتدي العربي الخامس للمياه قد انطلقت صباح اليوم بإمارة بدبي في الإمارات العربية المتحدة، بحضور 11 وزيرا للمياه والطاقة والإسكان، حيث يقام المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وبالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، والوزارات المعنية بالمياه من 22 دولة عربية، وتم اختيار الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام ليكون "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

ويهدف المنتدى إلى حشد كل المنتفعين والعاملين بمجال المياه بالمنطقة العربية للوقوف على الأولويات الخاصة بجدول أعمال المياه، بالإضافة إلى إيجاد الحلول التي من شأنها إصلاح هذا المحور الهام وتفعيل دوره ومواجهة التحديات في المنطقة العربية.