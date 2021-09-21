 نقابة الموسيقيين تنعى المشير طنطاوي: أدى الأمانة بكل شرف وصمود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقابة الموسيقيين تنعى المشير طنطاوي: أدى الأمانة بكل شرف وصمود


نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 3:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 3:58 م

نعت نقابة الموسيقيين المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم: "ينعى ويواسي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب المصري ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة وفاة بطل من أبطال أكتوبر، ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي، الذي أدي الأمانة بكل شرف وإباء وصمود، وكان الفقيد الراحل أحد دعائم القوات المسلحة المصرية".

وأضافت: "الفنان هاني شاكر يشاطر الشعب المصري الحزن ويحتسبه عند الله شهيداً ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

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