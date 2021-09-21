مجاهد: موعد التظلم في عقوبة شيكابالا؟ ليس من اختصاصي

تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، عن التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن توقيع عقوبة كبيرة على محمود عبد الرازق شيكابالا بمبلغ نص مليون جنيه بالإضافة إلى الإيقاف لمدة 8 أشهر.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "موقف التظلم الذي تقدم به الزمالك ضد عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليس من تخصصنا كلجنة اتحاد الكرة".

وأضاف: "لجنة الاستئناف هي من ستتخذ القرار، ليس من تخصصي أن اتابع العقوبة أو حتى استئنافها، هذه اللجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولذلك لا أعرف موعد الفصل في تظلم الزمالك".

شيكابالا كان قد اشتبك مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، أثناء تسليم درع الدوري الممتاز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.