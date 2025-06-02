كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بعد اشتباكات ضارية من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، مساء الاثنين، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع، موضحة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بأن ثلاث مروحيات عسكرية تحاول إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا، وأن مروحية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء جرحى من هناك.

وأشارت إلى فشل عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى في جباليا بسبب كثافة النيران.

وكانت كتائب القسام قد استهدفت دبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" أمس الأحد في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.