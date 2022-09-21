كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مستجدات دخول أمير مرتضى منصور، في مفاوضات مع مسؤولي نادي الاتحاد السكندري، للتعاقد مع مروان عطية، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويسير أمير نحو، تعاقد الزمالك مع أفضل العناصر لتدعيم صفوف الأبيض من أجل المنافسة على لقب الأميرة السمراء بالموسم المقبل، بالإضافة إلى بداية حملة الدفاع عن لقبي الدوري والكأس.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحاته لـ الشروق: «الزمالك لم يغلق باب المفاوضات مع نادي الاتحاد، وذلك بعد حسم الأمر والحصول على توقيع اللاعب على رغبة اللعب للأبيض بداية من الموسم الجديد، ولكن ضغط جماهير النادي السكندري على الإدارة برئاسة محمد مصيلحي، أوقفت المفاوضات بين الناديين».

وواصل: «مسؤولي النادي السكندري، رفضوا التفريط في مروان عطية، في ظل سياسة مجلس الإدارة الحفاظ على القوام الأساسي للظهور بشكل جيد في الموسم الجديد، وذلك بعد المستوى المتدني الذي ظهر عليه الفريق بنهاية الموسم الماضي».

وشدد: «الزمالك وضع عمرو السيسي، لاعب وسط طلائع الجيش، على رأس قائمة البدائل حال تعثر ضم عطية، خلال الساعات الماضية، ولذلك تواصل أمير مرتضى مع السيسي والذي أكد موافقته على اللعب للأبيض».

وأتم: «مهند لاشين، أصبح بعيدا عن حسابات الزمالك، بعد قرار البرتغالي فيريرا، خاصة مع حسم مرتضى منصور، موقف اللاعب مع نادي فيوتشر والذي حصل على توقيع اللاعب من قبل».