رئيس قبرص في اتصال مع ميقاتي: تصعيد الأزمة في المنطقة يجب أن يتوقف

أجرى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم، محادثات هاتفية مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي وإسرائيل بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن المزيد من تصعيد الأزمة في المنطقة يجب أن يتوقف.

وقال المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان إن الرئيس أعرب عن "قلقه الشديد بشأن تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة وشدد على الحاجة إلى وضع حد فوري للأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار ولكن لها أيضًا آثار إقليمية أوسع".

وأضاف ليتمبيوتيس أن الرئيس خريستودوليديس أكد على أهمية حل النزاعات من خلال الحوار واستخدام الدبلوماسية، في سياق احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

كما أعرب عن استعداد قبرص لمواصلة تقديم المساعدة في هذه الجهود وكذلك في الاتصالات بين الطرفين، على أساس العلاقات الممتازة التي تحتفظ بها مع جميع دول المنطقة.