برج إيفل يضيء دعما لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين

أضيء برج إيفل مساء الأحد تضامنًا مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي سيطرحها هذا الاثنين في الأمم المتحدة، للاعتراف بدولة فلسطين.

وبحسب صور نشرتها بلدية باريس عبر حسابها على "إنستجرام"، فقد تلألأ البرج باللون الأبيض، بينما ظهر على شاشة كبيرة مثبتة أسفل طابقه الأول علم فلسطين وعلم إسرائيل، يتوسطهما رسم لحمامة سلام تحمل غصن زيتون، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وذكرت بلدية باريس، المالكة للمعلم الشهير، أن هذا العرض الضوئي لم يعلن مسبقًا، وقد بدأ عند الساعة التاسعة مساءً ليستمر حتى الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

وفي تعليقها على منصة "بلو سكاي"، كتبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو: "باريس تدعم المبادرة التي يحملها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين. باريس تجدد التزامها بالسلام، الذي لا يمكن تحقيقه أكثر من أي وقت مضى إلا عبر حل الدولتين."

كما أعلن عدد من رؤساء البلديات في مدن فرنسية أخرى نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم يوم الاثنين، في خطوة أثارت تحذيرات من وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي وجّه أوامره للمحافظين باللجوء إلى القضاء الإداري في حال تنفيذ ذلك.