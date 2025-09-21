أردوغان: قرارات الاعتراف بفلسطين ستسرع حل الدولتين

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن أمله في أن يساهم الاعتراف المرتقب لبلدان إضافية بدولة فلسطين، في تطبيق حل الدولتين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس التركي أن ما يميز اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة عن سابقاتها، أنها ستشهد اعتراف العديد من البلدان بدولة فلسطين.

وأعرب أردوغان عن أمله في هذا الإطار أن يساهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين.

ولفت أردوغان إلى أنه سيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الموافق لـ23 سبتمبر الحالي.

وأوضح أنه سيطرح موضوع "الكارثة الإنسانية والفظائع في غزة على وجه الخصوص" أمام الجمعية العامة.

إلى جانب ذلك، أكد أردوغان أن سيتطرق إلى جهود تركيا لضمان الاستقرار في منطقتها، فضلا عن مساهماتها في الحفاظ على السلام الدولي.

وأكد أنه يخطط لعقد لقاءات من عدد من رؤساء الدول والحكومات على هامش الزيارة، فضلا عن لقاء مرتقب بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد أنه سيعمل مع قادة الدول الشقيقة على دراسة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لوقف نزيف الدم في غزة في اللقاء الإقليمي حول "غزة" الذي سيعقد بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنه سيلتقي أيضا مع الجاليات التركية الأمريكية، فضلا عن دوائر الأعمال التركية والأمريكية، خلال إقامته في نيويورك.

وردا على سؤال حول ماهية المبادرة الدبلوماسية التي ستتخذها تركيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أشار الرئيس أردوغان إلى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في أنقرة قبل يومين.

وأشار إلى عقده مع عباس نقاشات مفصلة حول الشأن الفلسطيني، مبينا أن فلسطين شهدت وتشهد إلى يومنا "مشاكل خطيرة" في المنطقة.

وأكد أن تركيا كانت على الدوام إلى جانب فلسطين وأنها ستواصل الوقوف إلى جانبها.

وأضاف: "في المقابل، وللأسف الشديد فإن العالم لم يقف إلى جانب فلسطين. ولكن في الفترة الأخيرة هناك نحو 140 بلدا تعترف بفلسطين في الأمم المتحدة وهذا بالتأكيد مصدر سرور".

وأوضح أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشهد اعتراف بلدان جديدة بدولة فلسطين، وهو ما يبعث على السعادة أيضا.

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن بين تلك الدول مالطا وبريطانيا ولوكسمبورج وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988.