المفتش العام للجيش الألماني يتعهد بتسريع وتيرة الدفاع ضد المسيرات

يسعى المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، إلى إحراز تقدم سريع في إدخال أنظمة أسلحة جديدة للدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وقال بروير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في برلين، إنه لتحقيق هذه الغاية سيُجرى إسراع وتيرة الدفاع ضد المسيرات.

وأوضح بروير، أنه سيُجرى تحديد الجدول الزمني لذلك بناء على الاختبارات الجارية للطائرات المسيرة القتالية المزودة برؤوس حربية - والمعروفة أيضا باسم الذخائر المتسكعة أو طائرات كاميكازي المسيرة، وقال: "اتخذنا قرارا بشأن الذخائر المتسكعة في مارس الماضي، وبحلول نهاية العام ستستخدمها القوات لأول مرة في إطلاق نار حي".

ومع ذلك، يرى بروير أنه من "الخطأ" إغفال التهديدات الأخرى، وقال: "لا يمكننا القول إننا ننظر فقط إلى الطائرات المسيرة. فرغم أهمية تطوير الطائرات المسيرة لقدراتنا الدفاعية، لا تزال لدينا صواريخ كروز وصواريخ وطائرات تُشكل تهديدا".