 المفتش العام للجيش الألماني يتعهد بتسريع وتيرة الدفاع ضد المسيرات
الأحد 21 سبتمبر 2025 11:08 ص القاهرة
المفتش العام للجيش الألماني يتعهد بتسريع وتيرة الدفاع ضد المسيرات

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 9:44 ص

يسعى المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، إلى إحراز تقدم سريع في إدخال أنظمة أسلحة جديدة للدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وقال بروير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في برلين، إنه لتحقيق هذه الغاية سيُجرى إسراع وتيرة الدفاع ضد المسيرات.

وأوضح بروير، أنه سيُجرى تحديد الجدول الزمني لذلك بناء على الاختبارات الجارية للطائرات المسيرة القتالية المزودة برؤوس حربية - والمعروفة أيضا باسم الذخائر المتسكعة أو طائرات كاميكازي المسيرة، وقال: "اتخذنا قرارا بشأن الذخائر المتسكعة في مارس الماضي، وبحلول نهاية العام ستستخدمها القوات لأول مرة في إطلاق نار حي".

ومع ذلك، يرى بروير أنه من "الخطأ" إغفال التهديدات الأخرى، وقال: "لا يمكننا القول إننا ننظر فقط إلى الطائرات المسيرة. فرغم أهمية تطوير الطائرات المسيرة لقدراتنا الدفاعية، لا تزال لدينا صواريخ كروز وصواريخ وطائرات تُشكل تهديدا".


