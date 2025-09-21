ترك الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ركلة جزاء لزميله الشاب، الأرجنتيني ماتيو سيلفيتي، في مباراة إنتر ميامي أمام دي سي يونايتد، صباح اليوم، في المباراة التي انتهت بفوز انتر ميامي بنتيجة 3-1.

وزاد عدد اللاعبين الذي أهداهم ميسي فرصة تنفيذ ركلة جزاء، بالرغم من اعتباره المنفذ الأول لها، بالركلة التي أهداها لماتيو سيلفيتي.

وتستعرض الشروق خلال السطور القادمة عدد ضربات الجزاء التي تركها ميسي لزملائه، حيث يعتبره البعض بمثابة بابا نويل، صاحب أسطورة توزيع الهدايا:

ترك ميسي منذ موسم 2008-2009، 29 ضربة جزاء لزملاءه في الفريق، رغم اعتباره المسدد الأول في تلك الفترة، خاصة ثمان من تلك المرات، كاد من الممكن أن يسجل ميسي هاتريك له في المباراة، آخرها صباح اليوم مع صاحب الـ19 عام سيلفيتي.

أكثر من ترك ميسي له تنفيذ ركلات الجزاء، هو البرازيلي نيمار، بواقع 12 مرة، أبرزها أمام باريس سان جيرمان، في الريمونتادا الشهيرة، التي عاد فيها البارسا بفوز عريض بنتيجة 6-1.

ويلي نيمار لويس سواريز، بـ8 ضربات جزاء، أبرزها وهي لا تُعد كونها رقمياً متروكة لسواريز، ضربة الجزاء الشهيرة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، عندما مرر ميسي ضربة الجزاء لسواريز، ليزيد حصيلته من الأهداف، ويصبح بنهاية الموسم هداف الدوري الإسباني متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

ومن ثم صامويل إيتو بـ3 ضربات جزاء، كوتينيو بركلتي جزاء، بركلة واحدة فقط كل من أنطوان جريزمان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وكيليان مبابي، وكارلوس تيفيز، وسيلفيتي.