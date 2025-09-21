رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على إسرائيل

دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني الحكومة البريطانية إلى فرض المزيد من العقوبات على إسرائيل، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطوة، اليوم الأحد، بعد أن حث إسرائيل على تغيير مسارها خلال الصيف وخلص إلى أن الوضع تدهور منذ ذلك الحين، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

ورحب سويني باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية ووصف ذلك بأنه "لحظة تاريخية" لكنه قال إنه يجب ألا يكون مشروطا ويجب أن يكون مدعوما بعقوبات.

ودعا أيضا إلى وقف إطلاق النار وقال إنه يجب السماح للمعونات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى غزة.

ووجه سويني هذا النداء قبل زيارة مرتقبة له إلى لندن للاحتفال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.