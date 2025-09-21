 مهاجمة الشرطة في مظاهرة بهولندا تطالب بقواعد لجوء أكثر صرامة - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 2:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مهاجمة الشرطة في مظاهرة بهولندا تطالب بقواعد لجوء أكثر صرامة

د ب أ
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 2:32 ص

تعرضت الشرطة في لاهاي للهجوم اليوم السبت، خلال مظاهرة أتسمت يالعنف تطالب بفرض سياسة لجوء أكثر صرامة في هولندا.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن مجموعة من المتظاهرين هاجموا رجال الشرطة بالعصي والحجارة والقنينات والألعاب النارية.

وجرى إشعال النار في سيارة للشرطة، ثم وجهت قوات الأمن خراطيم المياه نحو مثيري الشغب. وألقي القبض على عدة أشخاص.

وبحسب قناة "إن أو إس"، لوح بعض المتظاهرين بما يطلق عليها أعلام الأمير التي تحمل اللون البرتقالي والأبيض والأزرق، والتي كانت ترمز في السابق إلى الحركة الاشتراكية الوطنية (إن إس بي) في هولندا ويستخدمها الآن المتطرفون اليمينيون.

وبحسب وكالة الأنباء الهولندية، شارك عدة آلاف من الأشخاص في البداية في مظاهرة ضد الهجرة ولصالح فرض لوائح لجوء أكثر صرامة وتوفير المزيد من السكن بأسعار معقولة للهولنديين.

وخرجت المظاهرة عن السيطرة عندما ركض حوالي 1500 متظاهر إلى الطريق السريع "أيه 12" عبر لاهاي وعرقلوا حركة المرور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك