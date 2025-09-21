 قرارات شجاعة.. فلسطين ترحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بها - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 6:13 م القاهرة
قرارات شجاعة.. فلسطين ترحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بها

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 5:44 م | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 5:44 م

رحبت الخارجية الفلسطينية، الأحد، بإعلان بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ودعت الولايات المتحدة لفعل مماثل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، عقب دقائق من إعلان المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها رسميا بدولة فلسطين.

وفي بيان، قالت الخارجية الفلسطينية: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين وتشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وهي المملكة المتحدة وكندا وأستراليا".

واعتبرت تكل الاعترافات "قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم".

وطالبت الوزارة "الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لهذا الاعتراف".

