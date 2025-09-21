انتخاب معارض لأردوغان زعيما لحزب الشعب الجمهوري في تركيا

أعاد حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، بالإجماع انتخاب زعيمه أوزجور أوزيل في مؤتمر استثنائي للحزب، اليوم الأحد، ليتخذ بذلك موقفا مناهضا لتدخل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في شئون الحزب.

وحصل أوزيل على 835 صوتا من أصل 917 مندوبا في أنقرة، جامعا بذلك كل الأصوات الصحيحة، وفقا لما ذكرته قناة "هالك تي في" التركية. وكان أوزيل، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 51 خلال المؤتمر، المرشح الوحيد.

ويعتقد الحزب أن انتخاب أوزيل زعيما للحزب يجعل القضية المنظورة أمام القضاء، والتي قد تؤدي إلى إقالة أوزيل من زعامة حزب الشعب الجمهوري، بلا جدوى.

وتتهم الدعوى القضائية قيادة الحزب برشوة مندوبين في مؤتمر عُقد قبل عامين للتصويت لصالح أوزيل.

وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات، واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسية. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في أكتوبر.

وخلال المؤتمر، اتهم أوزيل حكومة أردوغان بالسعي إلى إعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري عبر الوسائل القضائية. وقال: "لن نسمح بذلك."