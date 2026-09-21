نبيل فهمي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك ويبحثان قضايا التنمية العربية

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، ألكسندر دي كرو، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان أبرز قضايا التنمية في المنطقة العربية، وتداعيات التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة على جهود الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستمع الأمين العام إلى إحاطة من دي كرو بشأن التوجهات الاستراتيجية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية، وخططه خلال الفترة المقبلة لدعم الدول العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء أهمية دور البرنامج باعتباره شريكًا مهمًا في جهود التنمية بالمنطقة.

واستعرض فهمي رؤيته لتطوير العمل التنموي العربي المشترك، وتعزيز قدرة جامعة الدول العربية على المبادرة والاستباق والتعامل الفاعل مع الأزمات، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة التنسيق إلى الانخراط في التنفيذ من خلال مبادرات مشتركة محددة الأهداف والجداول الزمنية.

واتفق الجانبان على تكثيف التواصل والعمل خلال الفترة المقبلة بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويرفع القدرة على مواجهة التحديات والأزمات الطارئة.