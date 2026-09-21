الأهلي يعلن موعد وصول عموتة للقاهرة

أعلن النادي الأهلي موعد وصول المغربي الحسين عموتة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إلى القاهرة بعد انتهاء بعض الارتباطات الخاصة به.

وقال وائل جمعة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن المدرب المغربي يصل القاهرة مساء الغد الثلاثاء، ومن المقرر أن يقود مران الفريق غدًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام خلال فترة التوقف.

ويعمل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، خلال استعدادات الفريق للمباريات القادمة، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية والاستفادة من فترة التوقف.