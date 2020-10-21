لماذا يستعرض إردوغان عضلاته في الخارج؟

ولدى تركيا كذلك وجود عسكري في قطر والصومال وأفغانستان وقوات لحفظ السلام في البلقان. ويعتبر وجودها العسكري العالمي حالياً الأكبر منذ أيام الإمبراطورية العثمانية.

ماذا وراء السياسة الخارجية الجديدة لتركيا؟

يعد اعتماد تركيا على القوة العسكرية لتأمين مصالحها حجر الزاوية لعقيدة سياستها الخارجية الجديدة التي تتطور منذ عام 2015.

وتشكك العقيدة الجديدة في العمل المشترك، وتدفع تركيا نحو التحرك بشكل أحادي حين يقتضي الأمر.

هي عقيدة مناهضة للغرب، وتؤمن بأنه في انحسار وأنه يتعين على تركيا أن تقيم علاقات وثيقة بدول كروسيا والصين.

وهي عقيدة ترفض النظام الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ويهيمن عليه الغرب، وتدعو إلى إصلاح المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، لإعطاء صوت لدول أخرى بخلاف الدول الغربية.

وترى عقيدة السياسة الخارجية الجديدة أن تركيا دولة محاطة بالأعداء وتخلى عنها الحلفاء الغربيون. لذا تدفعها نحو انتهاج سياسة خارجية استباقية تقوم على أساس استخدام القوة العسكرية الوقائية خارج حدودها.

ويعد هذا النهج أبعد ما يكون عن تركيز تركيا السابق على الدبلوماسية والتعاون التجاري والثقافي في علاقاتها مع الدول الأخرى. ويأتي هذا التغيير نتيجة لتطورات محلية ودولية عدة

ما الذي تغير؟

بدأت العقيدة التركية الجدية تتشكل عام 2015، حين فقد حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية لأول مرة منذ عقد كامل بسبب تنامي التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وفي سبيل استعادة أغلبية الحزب الحاكم، شكل إردوغان تحالفاً مع القوميين الأتراك من اليمين واليسار على حد سواء.

وقد أيده القوميون حين استأنف المعركة ضد المسلحين الأكراد.

كيف تحول التركيز إلى الأكراد؟

توقف صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني إلى حد كبير بعد دعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان إلى هدنة مع الدولة التركية عام 2013.